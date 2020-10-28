 

Коронавирус в России: за сутки инфекцию выявили у 16,2 тысячи человек

28.10.2020, 10:23, Разное

Лидером по числу инфицированных по-прежнему остается Москва. В столице за день выявили 3 670 зараженных. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 727 случаями. Далее идет Московская область, где недуг сразил 505 человек.

Новые случаи зафиксировали еще в 81 регионе страны. Отмечается, что у 25,4% из нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 12 361 человек. Жертвами коронавируса стали 346 россиян.

Таким образом, с начала пандемии было зарегистрировано 1,56 миллиона случаев заражения. В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что 1,17 миллиона россиян победили недуг. Скончались от коронавируса 26 тысяч граждан.

С 28 октября по всей России начал действовать всеобщий масочный режим. Согласно постановлению Роспотребнадзора, теперь все граждане должны носить средства защиты в местах массового пребывания людей.

Ранее в ведомстве порекомендовали регионам запретить все развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Также они предложили ограничить работу точек общественного питания в этот временной промежуток.

Мэрия Москвы заявила, что не собираются закрывать ночные заведения. Пресс-секретарь градоначальника отметил, что системы входа в ночной бар или клуб по СМС или QR-коду достаточно.



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