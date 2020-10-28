 

Семь школьников из Таганрога отравились неизвестным газом

28.10.2020, 10:23, Разное

Семеро восьмиклассников отравились неизвестным газом в одной из школ Таганрога. Инцидент произошел 26 октября после урока физической культуры, когда ученики отправились в раздевалку.

Там они услышали странный запах, после чего у них начали слезиться глаза, а затем появились жжение в носу и горле, а также сильный кашель. Дети обратились к врачу, после чего были госпитализированы в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, сообщает “Москва 24”.



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