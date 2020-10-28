Коронавирус во Франции. Половину мест в реанимациях заняли тяжелобольные

28.10.2020, 10:15, Новости дня

Во Франции растет число больных COVID-19, которых кладут в реанимацию. В стране зафиксирован самый высокий уровень смертности с апреля. Об этом сообщила французская газета Le Figaro вечером 27 октября со ссылкой на данные французского агентства общественного здравоохранения.

По состоянию на вторник 2909 пациентов находились в реанимации. В отделениях интенсивной терапии, принимающих не только пациентов с COVID-19, всего около 5800 коек. Больше половины свободных в больницах Франции коек заняты тяжелобольными COVID-19.

Умерли в больничных палатах от этой болезни 292 человека. В домах для престарелых и социальных медицинских учреждениях подтверждены еще 235 случаев смерти. Всего за сутки 27 октября умерли от COVID-19 527 человек, что является самым высоким показателем с апреля, сообщила газета.

Во Франции растет и общее количество госпитализированных. Во вторник 18 955 пациентов с COVID-19 поместили в больницы на лечение, а 26 октября – 17 761 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция находится на пятом месте в мире после России. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране COVID-19 выявили у более 1,24 млн человек. Из них 35,5 тыс. умерли, а 117,4 тыс. выздоровели

Всего на планете зафиксировано более 43,9 млн случаев COVID-19. Умерли от этой болезни почти 1,17 млн чел, а выздоровели 29,8 млн.