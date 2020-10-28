Специалист рассказал, почему нельзя подбирать телефоны на улице с земли

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28.10.2020, 9:53, Разное

Илья Лоевский, который является заместителем главы Роскачества, рассказал, почему нельзя подбирать на улице телефоны с земли. Специалист предупредил, что это, в-первую очередь, может гарантировать человеку, нашедшему смартфон, проблемы с правоохранительными органами.
Как отмечает издание Newinform, бесхозный гаджет также может воспламениться и взорваться из-за неисправности аккумулятора. Обычно это происходит с найденными телефонами, когда их ставят на подзарядку. В этом случае может быть не только замыкание, но и возгорание.

По словам Ильи Лоевского, смартфон могут намерено выбросить, чтобы избавиться от компрометирующих сведений, которые там хранятся. При этом, информация, скорее всего, связана с преступными группировками. Кроме этого, специалист Роскачества предупреждает о том, что бесхозный гаджет может быть краденым, что приведет к проблемам с правоохранительными органами.



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