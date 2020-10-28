Врач Лячина рассказала об отличии коронавируса от гриппа

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28.10.2020, 9:53, Разное

Врач из Кузбасса Наталья Лячина назвала отличия коронавируса от гриппа. По ее словам, COVID-19 сопровождается дыхательной недостаточностью, у человека развивается одышка, нередко провоцирующая страх.
Пандемия COVID-19 отличается, прежде всего, своей масштабностью, сама по себе инфекция распространяется очень оперативно. Во многих странах мира регистрируются случаи коронавируса. В отдельных случаях из-за поражения легких человек не может сделать вдох и выдох, в связи с этим ему становится очень страшно.

Сложность работы с пациентами, зараженными COVID-19, связана с тем, что на первоначальном этапе выявить инфекцию очень тяжело. На первых этапах симптоматика похожа на инфекции, где присутствуют совершенно другие возбудители. На сегодняшний день отсутствует специфическая профилактика, поэтому рекомендуется не игнорировать установленные противоэпидемические требования.



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