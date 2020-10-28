 

Белорусских студентов, не присягнувших на верность действующему президенту, не допустят на занятия

28.10.2020, 9:37, Разное

Министерство образования Белоруссии выпустило указ, обязывающий студентов высших учебных заведений в обязательном порядке присягнуть на верность действующей власти. Кроме присяги, желающим продолжать обучение в белорусских ВУЗах придётся сдать экзамен на патриотизм.

По мнению белорусских чиновников, только таким образом возможно отбить охоту у молодёжи участвовать в дестабилизирующих мероприятиях и отсеять неблагоприятных стабильности государства личностей. Каждый из студентов обязан до 1 ноября посетить пункты тестирования, где учащиеся примут присягу на верность действующему президенту и сдадут экзамен по патриотизму, включающий вопросы по биографии главы государства, об уборочной кампании 2020 года, о поголовье скота в колхозах. Также желающий остаться студентом должен знать процент и количество голосов на всех президентских выборах, начиная с 1994 года. Члены БРСМ, «Белой Руси» и все, кто добровольно посещает провластные митинги, получат бонусные баллы на экзамене. По завершении принятия присяги и сдачи экзамена студент получит сертификат, подтверждающий степень патриотизма учащегося высшего учебного заведения. Только обладатель сертификата сможет попасть на занятия.

«Нужно чистить наши вузы от криминала. Ведь если эти враги будут получать образование у нас, кто из них вырастет? Могут вырасти разные преступники по типу Бабарико, Путило, Тихановского и других врагов нашей страны. Нам нужны патриоты! Те, кто будут охранять нашу стабильность и независимость от грязных лап американских, нидерландских, чешских, литовских или польских кукловодов. Нашу Родину и её независимость от Бреста до Владивостока должны защищать именно верные президенту люди», — прокомментировал новые поправки в систему высшего образования Александр Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Наступая на пятки Зеленскому

08.07 / В ЯНАО нашли мертвой двухлетнюю девочку

13.10 / Как мы Дьявола вызывали – жуткая история из жизни

10.10 / Мнение: Ограничение педали газа. Как это будет

24.08 / Названы напитки, которые нельзя пить в бане

30.07 / Раскрыты зарплаты участников шоу “Дом-2”

23.07 / В Рязани пьяный водитель попал в массовое ДТП

15.08 / Испанский диетолог рассказал о пользе чеснока для иммунитета

30.07 / Объявлено о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

16.07 / Ученые научились лучевую болезнь определять по капле крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска