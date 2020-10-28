Белорусских студентов, не присягнувших на верность действующему президенту, не допустят на занятия

28.10.2020, 9:37, Разное

Министерство образования Белоруссии выпустило указ, обязывающий студентов высших учебных заведений в обязательном порядке присягнуть на верность действующей власти. Кроме присяги, желающим продолжать обучение в белорусских ВУЗах придётся сдать экзамен на патриотизм.

По мнению белорусских чиновников, только таким образом возможно отбить охоту у молодёжи участвовать в дестабилизирующих мероприятиях и отсеять неблагоприятных стабильности государства личностей. Каждый из студентов обязан до 1 ноября посетить пункты тестирования, где учащиеся примут присягу на верность действующему президенту и сдадут экзамен по патриотизму, включающий вопросы по биографии главы государства, об уборочной кампании 2020 года, о поголовье скота в колхозах. Также желающий остаться студентом должен знать процент и количество голосов на всех президентских выборах, начиная с 1994 года. Члены БРСМ, «Белой Руси» и все, кто добровольно посещает провластные митинги, получат бонусные баллы на экзамене. По завершении принятия присяги и сдачи экзамена студент получит сертификат, подтверждающий степень патриотизма учащегося высшего учебного заведения. Только обладатель сертификата сможет попасть на занятия.

«Нужно чистить наши вузы от криминала. Ведь если эти враги будут получать образование у нас, кто из них вырастет? Могут вырасти разные преступники по типу Бабарико, Путило, Тихановского и других врагов нашей страны. Нам нужны патриоты! Те, кто будут охранять нашу стабильность и независимость от грязных лап американских, нидерландских, чешских, литовских или польских кукловодов. Нашу Родину и её независимость от Бреста до Владивостока должны защищать именно верные президенту люди», — прокомментировал новые поправки в систему высшего образования Александр Лукашенко.