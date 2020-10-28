 

Ведущие европейские вузы создают кафедры научного феминизма

28.10.2020, 9:37, Разное

Руководительницы 37 европейских университетов приняли в Женеве совместную декларацию «О крупных недостатках в феминистической пропаганде и мерах её улучшения», в рамках которой признали необходимость создания системы кафедр научного феминизма во всех высших учебных заведениях Европы. На данных кафедрах необходимость признавать преимущественные права женщин во многих областях будет рассматриваться в качестве научной теории.

До сих пор феминистическая деятельность в западных странах финансировалась из частных благотворительных фондов и не имела единой организации. Доклады учёных-феминологов звучали на конференциях по различным непрофильным дисциплинам, таким как биология, социология, экономика и математика. В совместной декларации ректорини европейских вузов констатируют необходимость унификации этой деятельности, создания международно-признанной системы дипломов и научных степеней по феминологии, а также проведения регулярных конференций, посвящённых данной тематике.

«Раньше, когда кто-то слышал словосочетание «профессорка феминологии», они обычно ехидно подсмеивались. Наша наука не воспринималась всерьёз из-за отсутствия единой системы постулатов и степеней. Однако недавний успех теологии, которая была признана наукой даже в такой отсталой и консервативной стране, как Россия, вдохновил исследовательниц в области феминологии последовать их примеру. Мы создадим учебники, напишем монографии, присвоим пару тысяч званий докторов феминологии, и может быть, даже создадим Европейскую академию феминологических наук. В результате никто не посмеет сомневаться, что мы занимаемся не менее серьёзной научной деятельностью, чем физики или астрологи», — заявила ректориня Сорбоннского университета Луиза Кошон.

Авторки декларации считают, что посещение лекций по научному феминизму должно стать обязательным для всех европейких студентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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