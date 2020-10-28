Jaguar показала обновленный кроссовер E-Pace

28.10.2020, 9:35, Новости дня

Состоялась премьера обновленного Jaguar E-Pace 2021 модельного года.

Несмотря на то, что радикальных отличий от предшественника здесь не обнаружено, однако отдельные улучшения заслуживают внимания. В частности, передняя часть кузова модели Jaguar E-Pace 2021 отличается бампером, решеткой радиатора, а также некоторыми другими особенностями. Данный автомобиль имеет светодиодную оптику. Задние фонари также получили светодиоды, придающие более стильный вид автомобилю.

В салоне установлен увеличенный мультимедийный дисплей на 11,4 дюйма с изогнутым стеклом. Также теперь станет возможным воспользоваться беспроводной зарядкой для смартфонов с мощностью 15 Вт. Модель получила версии с 2-литровым мотором на 247 л.с. В гибридной модификации модель получила суммарную мощность 296 л.с.