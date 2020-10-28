Новый кроссовер Haval DaGou активно раскупают в Китае

28.10.2020, 9:35, Новости дня

Новая модель Haval DaGou продолжает демонстрировать высокий спрос продаж на местном рынке.

В свою очередь, за трое суток удалось получить свыше 3 тысяч заказов на «квадратный внедорожник». Напомним, первый показ Haval DaGou прошел в июле, когда эксперты уже спрогнозировали высокий интерес к автомобилю на рынке. Брутальный дизайн позволил максимально уместить все необходимые опции. В салоне применили цифровую приборную панель, сенсорный дисплей мультимедийного центра, а также двухзонный климат-контроль.

Кроме того, в продажу на китайском рынке вышли модификации Haval DaGou с 1,5 и 2,0-литровыми бензиновыми агрегатами, которые выдают 169 и 196 л.с. мощности. Во всех комплектациях установлена 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В продаже доступны версии с передним или полным приводом.