 

Оценены шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19

28.10.2020, 9:08, Новости дня

Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил дважды переболевший COVID-19 вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр Чепурнов.

Чепурнов рассказал, что впервые заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском аэропорту Шереметьево, а выздоровев, наблюдал за скоростью исчезновения антител, за иммунитетом и решил проверить, возможно ли повторное заболевание, передает РИА «Новости».

«Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания нет. Осознанно не защищался (…) Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые, не будучи очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки закончился через шесть месяцев», – сказал ученый.

По его словам, именно через такое время он заразился вновь, так что пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

«В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя», – сказал Чепурнов.

Он добавил, что планирует описать эксперимент в научной публикации, но снова подвергать себя опасности не намерен.

«Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент (…) В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться) в организме человека и длительное время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. Из того, что сегодня просматривается, это, скорее всего, «убитая» вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы», – заключил Чепурнов.

Ранее американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни.

При этом вторая болезнь у пациента протекала тяжелее, чем первая.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что повторное заражение коронавирусом пациентов и осложненное течение болезни во второй раз говорит о том, что у этих людей большие проблемы с иммунитетом.



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