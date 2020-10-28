Река Грязная в Приморье стала ярко-зеленой

28.10.2020, 9:08, Новости дня

Река Грязная в селе Кневичи Приморского края окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за сброса безопасного для жизни и здоровья человека органического красителя, сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.

По ее словам, эксперты отдела уже установили факт загрязнения реки. Они выяснили, что вода в Грязной изменила цвет из-за реагента – красителя органического происхождения, который используют теплоснабжающие организации для окраски теплоносителя, передает РИА «Новости».

«Этот вид органического красителя, Уранин, безопасен для жизни и здоровья. Тем не менее, факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы», – сообщила Мурзина.

Она добавила, что 28 октября ремонтные работы проводились на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.

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