Песни Верки Сердючки запретят в России из-за пропаганды ЛГБТ

28.10.2020, 9:02, Разное

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал песни украинского исполнителя Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и внёс их в федеральный список экстремистских материалов.

Иск против Верки Сердючки подало министерство культуры. Согласно выводам экспертов, артист использует специфическую одежду и сценический грим с целью показать положительные черты быта транссексуала, что побуждает молодёжь мужского пола вести образ жизни, не совместимый с принятыми летом этого года изменениями в Конституцию России. Эксперты Минкульта отметили, что в эфире российских музыкальных телеканалов клипы исполнителя не отмечены возрастным цензом 16+ или 18+. В свободном доступе без регистрации ролики проигрываются и на видеохостинге Youtube.

«В текстах и внешнем виде исполнителя содержатся явные намёки, побуждающие молодёжь к ведению развратного образа жизни, пропагандируется противопоставление здорового образа жизни и пороков общества в пользу последних», — говорится в решении.

Суд постановил ограничить доступ ко всем песни и клипам Верки Сердючки на территории Российской Федерации.