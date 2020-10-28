 

СП отреагировала на новые данные Минтруда по расчету прожиточного минимума пенсионера

28.10.2020, 8:48, Новости дня

Дополнительные данные, представленные Минтруда, показывают, что новая методика расчета прожиточного минимума обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров, сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В заключении ведомства на законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2021-2023 годы Счетная палата отмечала, что со следующего года планируется изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе пенсионера, который будет составлять 86% величины прожиточного минимума на душу населения, определенной по соотношению с медианным среднедушевым доходом, передает РИА «Новости».

Указывалось, что изменения не гарантируют ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера.

«Предлагаемая Минтруда методика расчета прожиточного минимума в соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в России» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», риски сохранения ПМП на уровне предыдущего года минимизирует», – говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

Указывается, что «дополнительные расчеты, представленные Минтрудом, позволяют говорить, что новая методика обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров».

Ранее Счетная палата выпустила заключение, в котором говорится, что изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодный рост.

После этого Минтруд пояснил логику расчета прожиточного минимума пенсионера.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 тыс. 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 тыс. 702 рублей. 

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.



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