Ту-154 совершил последний в РФ гражданский перелет

28.10.2020, 8:48, Новости дня

Самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершил последний в РФ гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

«В среду, 28 октября, единственный из оставшихся в гражданской авиации РФ самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании «Алроса», совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По словам гендиректора авиакомпании «Алроса» Андрея Гулова, у данного воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации борт будет находиться в аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом.