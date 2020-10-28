Древнейшие «бомбоубежища» Индии

28.10.2020, 18:31, Разное

Исследователи считают, что найденные в Индии древние сооружения могут являться бомбоубежищами.

Индия удивляет нас многими чудесами света. Достаточно вспомнить о загадочной железной колонне Чандрагупта, несметных сокровищах храма Падманабхасвами, к которым никто не смеет прикоснуться, висящей в воздухе колонне храма Веерабхадра, изображении велосипедиста на стене 2000-летнего храма Панчаварнасвами и многих других подобных артефактах, до сей поры не нашедших научного объяснения.

Среди таких чудес можно назвать и группу искусственных пещер Барабар и Нагарджуни, расположенную в штате Бихар – в 35 километрах от города Гая. Как установили археологи, сооружены они в IV-II веках до нашей эры. Религиозные тексты на отдельных стенах этих пещер позволили ученым предположить, что некогда тут жили индуистские или буддийские аскеты.

Но удивляет в этих пещерах многое. Во-первых, удивительно точная, почти филигранная обработка камня, идеально ровные сферические своды, что говорит о знании геометрии и о каких-то неведомых даже нам технологиях. Во-вторых, не понятным остается, почему нужно было сооружать такие сложные и, в общем-то, скромные для религиозных обрядов гроты в отличие от традиционных пышных храмов Древней Индии.

Все это подтолкнуло исследователей сделать более смелое предположение, что эти пещеры строились как бомбоубежища на случай атомной войны. А потому возникает резонный вопрос: кто их сделал, тем более что технология, используемая для такого строительства, действительно поражает воображение. Скорее всего, говорят сторонники такой теории происхождения пещер Барабар и Нагарджуни, к религиозным нуждам древние индийцы приспособили эти сооружения много позднее. В этом случае все встает на свои места: и почему не храмы, и откуда такая фантастическая технология… Все, кроме одного – кто же все-таки это сделал? Ответа пока нет…