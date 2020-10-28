 

Мнение: Маски нужно носить независимо от желания человека

28.10.2020, 8:25, Разное

Тут некоторые уцепились за фразу "рекомендовано" в бумаге Роспотребнадзора https://colonelcassad.livejournal.com/6277263.html об обязательном ношении масок. Мол не обязательно, а рекомендовано.
Ну так вот:

«Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и может наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации… есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть» (c) глава Роспотребнадзора Попова (ссылочка на всякий случай https://russian.rt.com/russia/news/796890-popova-noshenie-maski)

С завтрашнего дня, по словам Поповой, ношение масок в соответствии с бумагой Роспотребнадзора будет обязательным.
Вот так вот, тоталитарненько, без учета мнений ярких индивидуальностей.
Само собой, как и в прошлые разы, добиться 100% ношения масок у Роспотребнадзора вряд ли получится, особенно после летнего расслабона.

Источник: Colonel Cassad



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