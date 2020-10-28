Счетная палата: Пенсии россиян могут не вырасти даже после индексации

28.10.2020, 8:23, Разное

Согласно бюджету Пенсионного фонда на следующий год, который проходит согласование, страховая часть пенсии вырастет в 2021 году на 6,3%, потом еще на 5,9%, а в 2023-м – на 5,6%. По плану, средняя выплата неработающему пенсионеру составит 19 258,66 рубля.

Однако в Счетной палате опасаются, что новый бюджет не исправит всех странностей российской пенсионной системы. Эксперты отметили, что несмотря на регулярные индексации, многие пенсионеры либо не видят прибавок, либо они очень малы.

Аудиторы предупредили, что на деле если прожиточный минимум пенсионера в регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению размера пенсий россиян. В этом году прожиточный минимум остался на уровне 2019-го в 24 субъектах страны. По данным Пенсионного фонда, в этих регионах выплаты увеличились на сумму от ноля до десяти рублей.

По словам

проректора Финансового университета при Правительстве России Александра Сафонова, с этого года постановлено, что доплата не будет сокращаться на уровень индексации. А с 2021 года прожиточный минимум в России будут считать по-новому. Вместо стоимости продуктовой корзины станут использовать

среднедушевой медианный доход (самую распространенную зарплату в регионе – прим. ред.).

Но и при этих изменениях специалисты считают, что гарантии ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионеров в России нет. Сафонов пояснил, что, во-первых, стоимость продуктовой корзины пересчитывают раз в квартал, а среднедушевой медианный доход – раз в два года. Кроме того, этот показатель складывается из множества других: зарплаты, пособия, доходы от собственности и многое другое. Может получиться, что одни из этих величин будут расти, другие падать, а среднем получится ноль.