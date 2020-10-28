Довыборы в Раду в округе №208 выиграл Гунько – данные ЦИК

28.10.2020, 8:15, Новости дня

Довыборы в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области выиграл кандидат от “Слуги народа” Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные обработки Центральной избирательной комиссией Украины 100% электронных протоколов.

За Гунько проголосовали 34,1% избирателей.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 31,78%.

Разрыв между ними составил 2,32%, или 1446 избирателей.

Третье место заняла самовыдвиженец Людмила Давыденко, уровень ее поддержки – 26,68%.

Остальные кандидаты набрали меньше 3%. Всего в довыборах принимали участие 18 кандидатов.

Скриншот: cvk.gov.ua

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

Сразу после завершения голосования Гунько говорил, что он выиграл выборы с перевесом в 1442 голоса.