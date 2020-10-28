27 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

28.10.2020, 8:15, Новости дня

27 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, все случаи зафиксированы в Донецкой области. Об этом в сводке на 7.00 среды, 28 октября, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“27 октября в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески – ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что “на вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли”.

“Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, – подчеркнули в пресс-центре.

По данным командования операцией Объединенных сил, утром 28 октября боевики не стреляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/385546852586028/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.