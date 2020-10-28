Роспотребнадзор ввел новые ограничения и объявил всеобщий масочный режим: Главные вопросы

28.10.2020, 8:16, Разное

В России объявлен всеобщий масочный режим , а общепиту и клубам рекомендуют закрываться после 23:00. Где нужно носить маску, чтобы ничего не нарушить, и как теперь питаться вне дома в ночное время.

Где надо носить маски?

«В местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, лифтах». Позже Роспотребнадзор уточнил, что место массового пребывания — пространство, где одновременно может находиться 50 и более человек.

Обязанности носить маски на улице пока нет, но если на общей территории (например, на автобусной остановке или у входа в метро) одновременно будет больше 50 человек, то начинает действовать всеобщий масочный режим.

Что изменилось с прошлым режимом?

Масочный режим в стране начали вводить в апреле-мае. Тогда граждан обязали носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, зданиях вокзалов и аэропортов. Летом контроль за режимом ослаб, а в сентябре пассажиров общественного транспорта снова начали проверять и штрафовать.

Всеобщий масочный режим строже, чем майский. Если раньше запрет распространялся только на общественные места, то теперь россияне обязаны носить маски во всех лифтах и в такси. Размер штрафа за нарушение масочного режима регулирует кодекс об административных нарушениях (статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») — за это предусмотрен штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. В столице штрафы выше — по административному кодексу Москвы штраф за нахождение без маски составляет 5 тысяч рублей. Штраф предусмотрен статьей 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы).

Следующий шаг ужесточения — обязательное ношение масок вне дома. Такие ограничения уже действуют в некоторых регионах, например в Сочи, где горожане и туристы должны носить маски даже на улице.

Комендантский час для общепита

Роспотребнадзор запретил общепиту и другим организаторам «зрелищно-развлекательных мероприятий» на территории России работать в ночное время — с одиннадцати вечера до шести утра. Такие ограничения уже действовали в некоторых регионах страны: в Петербурге, Московской, Иркутской областях, Новосибирске и других. В Москве же решили не закрывать бары, а ввести регистрацию по QR-кодам, чтобы контролировать число посетителей и уведомлять их, если они находились в одном помещении с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

По тексту постановления Роспотребнадзор именно запрещает ночную работу заведений, но сейчас ведомство пишет о рекомендательном характере запрета — окончательное решение принимают сами регионы.

Такие ограничения не только сокращают время работы заведений (чем лишают бизнес части выручки), но и создают дополнительные проблемы для дальнобойщиков. В октябре больше ста дальнобойщиков и водителей междугородних автобусов Иркутской области попросили губернатора Игоря Кобзева разрешить дорожным кафе работать в ночное время. Из-за запрета для общепита работать после 23:00 многие дальнобойщики остались без ужина в ночное время и без комнат отдыха, которые есть во многих таких заведениях.

Ограничения в больницах

Во многих регионах врачи не справляются с нагрузкой по числу больных коронавирусом и сокращают плановую медицинскую помощь. Профилактические обследования и плановое лечение приостановили в поликлиниках Хабаровска, Алтайского края, Тюменской, Волгоградской, Липецкой областях и в других регионах. Это может привести к запоздалой диагностике онкологических заболеваний и дополнительным проблемам в лечении рака для врачей и пациентов.