 

Нефть подешевела на ожиданиях роста запасов в США

28.10.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются примерно на 2%: котировки сдерживают данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США за неделю.

По состоянию на 7.52 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,78% – до 40,87 доллара, декабрьских фьючерсов – на 1,75%, до 40,48 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,15% – до 38,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 23 октября на 4,6 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером. Аналитики при этом прогнозируют, что показатель поднялся только на 1,2 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.

«Более сильный по сравнению с ожиданиями рост запасов в США спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана «Сета» ослабли», – сообщил Reuters генеральный менеджер отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукава.

До выхода данных API поддерживали цены на нефть опасения вокруг урагана «Сета», который во вторник обрушился на мексиканское побережье полуострова Юкатан, а затем ослаб до тропического шторма, сообщал Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, которая представляет угрозу восстановлению мировой экономики. Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может привести к новым карантинным мерам, что сдержит восстановление экономической активности. В свою очередь, это может отразиться на нефтяном спросе.



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