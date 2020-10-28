 

В США исключили снижение военных расходов при любом исходе выборов

28.10.2020, 8:05, Новости дня

Исполнительный директор американского концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс выразил уверенность, что Соединенные Штаты при любом исходе всеобщих выборов 3 ноября не пойдут на сокращение военных расходов, в том числе из-за успеха в развитии новых вооружений в России.

«Откровенно говоря, такой шаг был бы нелепым», – приводит ТАСС ответ главы Raytheon на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNBC. «Оборона всегда относилась к разряду вопросов, решаемых на двухпартийной основе. Когда [кандидат на пост президента США от демократов Джозеф] Байден был вице-президентом, а до этого – сенатором, он исповедовал достаточно здравый подход к национальной обороне. Он осознавал необходимость взаимодействия обеих сторон (демократов и республиканцев) в целях обеспечения нужд национальной обороны», – сообщил глава одного из крупнейших подрядчиков Пентагона.

Хейс прогнозирует, что военные расходы США после выборов при любом раскладе останутся на нынешнем уровне. «Мы уступили свое технологическое преимущество китайцам и в некоторых случаях россиянам, поэтому нам требуется вкладывать больше долларов в развитие ряда новейших технологий, если мы собираемся конкурировать с новыми возникающими угрозами», – отметил глава Raytheon.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин сообщил, что Соединенные Штаты потратили 2,5 трлн долларов на Вооруженные силы.



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