Названы три причины неуязвимости к коронавирусу

28.10.2020, 8:05, Новости дня

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов дал свое объяснение факта, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом .

Эксперт назвал три возможные причины возникновения подобной вирусоустойчивости, передает «Ura.ru».

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», – сказал Викулов.

Также врач отметил, что возможны и другие причины, которые обнаружат в ходе генетических исследований, связанных с COVID-19. Они, по словам Викулова, могут модернизировать лечение коронавируса. Медик напомнил, что похожая ситуация происходила при изучении гепатита.

Ранее испанские ученые выяснили, что более чем у 80% пациентов с коронавирусом отмечается дефицит витамина D. Причем чаще всего это встречается у мужчин.