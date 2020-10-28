Умер писатель Михаил Яснов
28.10.2020, 8:05, Новости дня
Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова.
«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», – передает РИА «Новости» слова Петровой.
Михаил Яснов родился в Ленинграде в 1946 году. Окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», одно из стихотворений «Чучело-мяучело» стало самым популярным произведением поэта.
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