Умер писатель Михаил Яснов

28.10.2020, 8:05, Новости дня

Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

Михаил Яснов родился в Ленинграде в 1946 году. Окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», одно из стихотворений «Чучело-мяучело» стало самым популярным произведением поэта.