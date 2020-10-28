 

Умер писатель Михаил Яснов

28.10.2020, 8:05, Новости дня

Писатель и переводчик Михаил Яснов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщила его жена Ася Петрова.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

Михаил Яснов родился в Ленинграде в 1946 году. Окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», одно из стихотворений «Чучело-мяучело» стало самым популярным произведением поэта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Активная утечка метана с морского дна впервые была обнаружена в Антарктиде

05.08 / В Беларуси во время выборов начали отрабатывать посадку истребителей на автотрассы

13.09 / Трамп обвинил Байдена в краже идей

26.06 / Триста тридцать девять пакетиков с наркотиками нашли у закладчицы в Подмосковье

13.08 / Шмыгаль заявил, что селитру в Украине хранят согласно стандартам

23.09 / Microsoft предлагает технологию раннего обнаружения опасных микробов

27.07 / Бутина впервые оказалась в российском женском СИЗО

17.10 / Стало известно имя убийцы учителя под Парижем

10.08 / “Не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом”. Зеленский представил главу военной разведки

18.09 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска