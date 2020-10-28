 

В Баку заявили об обстреле Арменией Тертерского района Азербайджана

28.10.2020, 7:48, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в среду утром Тертерский район республики подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

«28 октября около 07.30 (06.30 мск) армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района», – приводит ТАСС текст сообщения оборонного ведомства Азербайджана.

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе.

В понедельник Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Руководство «Норникеля» решило оспорить методику оценки ущерба от ЧП на ТЭЦ-3

27.06 / ЦИК отчитался о явке на голосовании по поправкам

11.08 / «Бастионы» отработали уничтожение авианосной ударной группы в Черном море

25.06 / Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

07.08 / Эксперты Интерпола отправятся в Бейрут

02.07 / Курс доллара начал расти. Сообщение об отставке Смолия так влияет на ситуацию, потому что инвесторы хотят стабильности и спокойствия – банкир Гнездилов

01.09 / Лукашенко о приходе к власти оппозиции: Ситуация на Украине покажется цветочками

20.09 / Пограничники задержали в Сумской области преступника из Молдовы. Интерпол разыскивал его семь лет

01.10 / В Италии зафиксировали максимальное с апреля число случаев COVID-19

30.09 / Кремль прокомментировал введение двухнедельных каникул

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска