 

Ученые сумели установить причину исчезновения лесов на Алтае

28.10.2020, 7:35, Новости дня

На Алтае не всегда были степи, напоминают представители Института археологии и этнографии. В древности здесь росли густые леса, но кочевники, которым нужно было выпасать огромные стада скота, в буквальном смысле уничтожили их.

Российские ученые подтвердили это предположение, проведя исследование совместно со своими коллегами из Польши и Китая. В результате им удалось восстановить естественный ход событий. Собрана информация, позволяющая понять, что происходило на Алтае, начиная с ледникового периода.

Кроме прочего, ученые смогли наглядно показать, как деятельность человека может повлиять на изменение климата на огромных территориях. Оказывается, для этого вовсе не обязательно иметь крупные промышленные объекты и транспорт на углеводородном топливе.



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