Искусственный интеллект научился предсказывать будущее

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28.10.2020, 7:35, Новости дня

Британские специалисты создали алгоритмы, по которым компьютеры смогут предсказывать будущие события. Разумеется, речь пока идет не о судьбах людей или глобальных событиях.

Разработка может получить реальное применение уже в ближайшее время. Например, ученые утверждают, что уже не сложно будет обучить беспилотные транспортные средства моделировать ситуации на дорогах с мизерными рисками ошибок.

Нейросеть или искусственный интеллект пока не способен мыслить как человек, определяя причинно-следственные связи, говорят специалисты. Но предсказывать будущее можно также, исходя из тех событий, которые происходили в прошлом. Достаточно загрузить в компьютеры побольше информации, а уж мгновенно обрабатывать ее современная электроника сможет.



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