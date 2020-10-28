Ученые пояснили феномен Хэллоуина

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28.10.2020, 7:35, Новости дня

Ученые из Орхусского университета попытались пояснить, почему люди празднуют Хэллоуин, любят смотреть фильмы ужасов и чем их привлекают дома с приведениями.

Оказывается, в каждой человеческой натуре присутствует потребность в так называемом пугающем удовольствии. Человек, в отличие от животных, живет в условиях минимальных угроз. С течением эволюции страх стал слишком редко чувствоваться большинством взрослых людей. Однако любую пустоту нужно чем-то заполнить.

В результате мы можем наблюдать такой феномен, как поиск острых ощущений и получение удовольствия от страха на отдыхе. Люди любят время от времени пощекотать себе нервы. Они ведь существа эмоциональные, говорят исследователи.



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