 

Эксперт рассказал, как обманывают клиентов в сервисах по ремонту смартфонов

28.10.2020, 7:35, Новости дня

Банальное мошенничество не является редкостью в неофициальных ремонтных мастерских для смартфонов. Об этом рассказал Владимир Гриценко из «Цифрового гражданина».

Ваше устройство может не работать из-за мелкой неисправности. Но «мастера», для которых главное – до конца «выдоить» клиента, распишут ситуацию так, что вы, вероятно, оставите у них крупную сумму.

Завышая счета за ремонт, такие сервисы нередко устанавливают самые дешевые запчасти взамен испорченных. Не исключено, что также заменят рабочие детали на те, что похуже. Теоретически за такой ремонт можно вообще не платить. Но как быть пользователю, который плохо разбирается в электронике? Вероятно, обращаться только в авторизированные сервисы.



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