Огромный подземный океан с горячей водой под Западной Сибирью

28.10.2020, 7:34, Разное

Если сжечь весь уголь, всю нефть, весь газ на планете, если обуздать «весь» ветер, все реки, то все равно не удастся получить столько энергии, сколько скрыто ее в подземном сибирском океане. Причем источники, питающие океан живительной силой, практически вечные. Пока будет существовать Солнце, пока вода будет совершать свой великий, величайший круговорот, дающий жизнь природе, до тех пор будет пульсировать этот источник, родник движения.

Вечна жизнь, вечен и источник энергии. Он скрыт в толще западносибирских болот. Он незаслуженно, сиротливо стоит пока в стороне от интересов народного хозяйства. Имя ему — вода. Самая обыкновенная, только разогретая до температуры в 100— 150 градусов.

Когда в пятидесятых годах нефтеразведчики из пробуренных скважин получили горячую воду, радости ни у кого эта вода не вызвала. Нужна была нефть, нефть и только нефть. Никому из разведчиков и в голову не могло прийти, что вода может оказаться ценнее нефти и газа. Каждое утро и вечер мы умываемся, пьем, поливаем грядки, цветы. Заводы, фабрики, гидроэлектростанции, корабли, автомобили «испивают» каждый день огромное количество воды.

Но вода после употребления никогда не исчезает, как бензин или уголь. Вода остается! Как-то не сразу очертились берега западносибирского подземного геотермального моря. А когда приблизительно измерили его площадь, то оказалось… три миллиона квадратных километров! Площадь Средиземного моря почти вдвое меньше. И по запасам воды — горячей воды! — подземное море больше. Не менее чем триллион кубических метров воды вобрало в себя это море. Два Средиземных моря кипятка!

Глубины горячего подземелья еще плохо промерены. Во всяком случае, подземный бассейн немелководен — три тысячи метров его средняя глубина. При дальнейшем изучении может оказаться, что объем его в пять раз больше Средиземного, а может быть, и в двадцать пять! В этом море вода не плещется, она занимает пустоты осадочных пород. Море — губка, причем губка не простая, а слоеная, как пирог.

Подземный океан имеет ориентировочную площадь приблизительно 3 млн. кв. км. На этой территории можно было бы свободно разместить Баренцево, Каспийское и три Черных моря. За подсчетами ученых, подземный океан вмещает свыше 65 тыс. куб. км воды. Еще одна особенность: в отличие от обычных, так сказать, наземных океанов, вода в этом «подпольном» океане пресная.

Подземный океан имеет глубину относительно земной поверхности от нескольких десятков метров на юге и до двух и даже трех километров на севере.

Как известно, чем дальше в глубь земли, тем теплее, поэтому возникает еще одна, важнейшая особенность этого подземного «чуда»: если на «южном берегу» подземного океана – где-то под Бийском, Семипалатинском или Кустанаем – температура воды достигает лишь +5 – +10 градусов Цельсия, то дальше на север, на широте Павлодара, Петропавловска, Томска, где глубина составляет уже 500–600 м, термометр в буровой скважине показывает +25 градусов по Цельсию.

Еще более горячая вода (+75 градусов Цельсия) выявлена на глубине 1,5 км близ города Тюмень. А там, где приходится бурить буровые скважины на глубину 2,5–3 км, временами на высоту до 50 м вырываются фонтаны настоящего кипятка. Температура одного из таких искусственных гейзеров (в Колпашеве) достигает +125 градусов Цельсия!

Правда, эта вода не закипает, так как находится под большим давлением. Ученые считают, что на севере этот необыкновенный подземный океан идет под дном Карского моря.