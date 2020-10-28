 

26-летняя модель пожаловалась, что ее грудь девятого размера распугала мужчин

28.10.2020, 7:32, Разное

Живущая в США немецкая модель Ивонн Бар, перенесшая несколько операций по увеличению груди, теперь захотела уменьшить ее. 26-летняя девушка утверждает, что пышные формы мешают ей жить.

Бар ранее увеличила грудь с первого до девятого размера. Таким образом модель боролась с комплексами, ведь в школе ее дразнили из-за отсутствия форм. На изменения она потратила 47 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей). Помимо увеличения груди, девушка делала липосакцию, подтяжку ягодиц, а также вколола себе филлеры и ботокс.

Однако теперь большая грудь, по словам модели, мешает ей выстраивать отношения с противоположным полом.

– Мужчины относятся ко мне как к развлечению и не воспринимают меня всерьез. У меня ощущение, что моя грудь отпугивает хороших мужчин, — пожаловалась она.

Модель рассказала, что предыдущий избранник, футболист, отказывался выходить с ней в свет из-за того, что стеснялся ее “фальшивой” груди.



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