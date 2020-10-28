Программисты предупредили об опасности популярных мессенджеров

28.10.2020, 7:25, Новости дня

Программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри рассказали, что популярные мессенджеры представляют потенциальную опасность из-за простой функции, встроенной практически в каждое приложение.

Эксперты обратили внимание пользователей на угрозы, связанные с предварительным просмотром ссылок. Подобные превью обычно показывают в строке уведомлений мини-изображение и краткое описание страницы или файла, передает РИА «Новости».

Опасность, по словам специалистов по кибербезопасности, заключается в том, что приложения зачастую самостоятельно открывают ссылку для создания превью. В случае если файл отправили злоумышленники, подобные автоматические действия могут привести к серьезным последствиям, вплоть до утечки IP-адреса или определения местоположения пользователя смартфона, на который установлен мессенджер.

Согласно выводам экспертов, меньше всего защищены пользователи Facebook и Instagram, так как эти приложения загружают файлы любого объема, а также запускают любые JavaScript-коды, которые могут быть написаны злоумышленниками. Как отметил Миск, программисты сообщили о проблеме в Facebook, однако представители соцсети заявили, что все работает так, «как было задумано».

Среди наиболее безопасных приложений эксперты выделили TikTok, WeChat, Signal и Threema, так как настройки этих соцсетей позволяют пользователю отключать функцию просмотра ссылок. Кроме того, относительно безопасными специалисты также признали WhatsApp и iMessage.

Помимо прочего, эксперты предупредили о том, что отправка важных бумаг (например, медицинские карты, счета или контракты) через мессенджеры может привести к их попаданию на сторонние сервера.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp.