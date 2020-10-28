Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

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28.10.2020, 7:25, Новости дня

В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, сообщили в Роструде.

«Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня – 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, пояснили в Роструде.

Поскольку вторник, 3 ноября, – предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.

Ранее в Роструде отмечали, что День народного единства разделит пятидневку на две части по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.



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