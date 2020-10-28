Новые санкции Трампа затруднят возвращение США в иранскую ядерную сделку

28.10.2020, 6:40, Новости дня

Минфин США ввёл новые штрафные меры против нефтяного сектора Ирана, пишет The New York Times. Издание отмечает, что новые санкции могут стать препятствием на пути Джо Байдена в случае его победы на президентских выборах в США. Байден обещал обсудить возвращение США в иранскую ядерную сделку 2015 года, однако ему будет трудно отменить все санкции, введённые администрацией Трампа.



Reuters

В минувший понедельник администрация Трампа ввела масштабные санкции против иранского нефтяного сектора, пишет The New York Times: накануне президентских выборов в США отношения между Вашингтоном и Тегераном продолжают накаляться.

Как пишет издание, американские санкции коснутся Министерства нефти Ирана, Национальной иранской нефтяной компании и её дочерней структуры, связанной с нефтяными танкерами. Причиной введения штрафных мер стала поддержка Корпуса стражей Исламской революции, признанного в США террористической организацией. Санкции призваны создать дополнительное препятствие на тот случай, если кто-либо из будущих президентов США решит возобновить переговоры с Ираном, пишет The New York Times.

Кроме того, штрафным мерам подверглись многочисленные компании, отдельные сотрудники и дочерние структуры, аффилированные с вышеуказанными организациями.

«Агрессия США по отношению к Ирану не знает границ. Впрочем, приверженность Вашингтона санкциям не оправдывается», — приводит издание слова пресс-секретаря миссии Ирана в ООН Алирезы Мирусефи.

Между тем, кандидат в президенты США Джо Байден пообещал, что в случае своей победы он обсудит возможность возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года, отмечает The New York Times. Однако Байдену будет трудно отменить все санкции, введённые администрацией Трампа, подчёркивает издание.

В последние месяцы Трамп усилил давление на Иран, вводя новые санкции и штрафуя компании, ведущие бизнес с Тегераном. В начале октября Минфин США ввёл санкции против 18 иранских банков, фактически отрезав Иран от мировой финансовой системы.

При этом иранские экономические и энергетические эксперты утверждают, что Иран нашёл способы обхода американских санкций и экспортировал до 400 тыс. баррелей нефти в день, преимущественно в Китай и Сирию. Для сравнения, в 2018 году Иран экспортировал 2,5 миллионов баррелей нефти в день.

«Они усложняют Ирану и Байдену возможности выбраться из этого болота. Складывается ощущение, что Трамп думает, что может проиграть, а потому торопится сдавить узел на Иране и дипломатии Байдена», — приводит издание слова иранского нефтяного трейдера Мейзама Шарифи.