 

В Катаре пассажирок самолета заставили раздеться и пройти осмотр из-за найденного младенца

28.10.2020, 6:15, Новости дня

В столице Катара, городе Доха пассажирок рейса Qatar Airways заставили раздеться и принудительно осмотрели после того, как в одном из терминалов аэропорта нашли новорожденного. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел еще в начале октября, но известно о нем стало лишь сейчас. 2 октября в терминале Международного аэропорта Катара нашли новорожденного ребенка, которому сразу же оказали медицинскую помощь. Медицинские работники попросили найти мать ребенка до того, как она улетит.

Из-за этого рейс Qatar Airways, который должен был лететь в Сидней, задержали на несколько часов, не сообщая причину задержки. На этом рейсе находились 13 женщин, в какой-то момент всех их попросили выйти с самолета. Женщин заводили в машину скорой помощи и просили снимать белье, чтобы осмотреть их влагалище на наличие признаков недавних родов.

Одна из пассажирок этого рейса по имени Ким Миллс рассказала изданию The Guardian, что ее тоже вели в машину “скорой”, но в последний момент один из офицеров сказал, чтобы ее не осматривали. Женщина считает, что это из-за ее внешнего вида – ей за 60 и у нее уже седые волосы, и это, по ее мнению, убедило полицейских, что матерью новорожденного она быть не может. По словам Миллс, сотрудников рейса тоже не проинформировали о причинах задержки и осмотра женщин.

Как отмечает ABC, правительство Австралии уже обсудило случившееся с правительством Катара и ожидает подробностей об инциденте на этой неделе. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн назвала случившееся “тревожным и оскорбительным событием”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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