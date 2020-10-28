Ужесточили карантин. Россиян обязали носить маски в транспорте и в лифтах

28.10.2020, 6:15, Новости дня

Роспотребнадзор ввел новые требования для граждан РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление главного санврача России опубликовано 27 октября на интернет-портале правовой информации.

Жителей РФ обязали носить маски в общественных местах, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Заведения общественного питания не смогут оказывать услуги с 23.00 до 6.00.

В постановлении сказано, что уровень охвата лабораторными исследованиями должен быть обеспечен на уровне не менее 150 исследований на 100 тыс. населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 320 человек. Всего с начала пандемии в РФ инфицировалось 1,548 млн человек, из которых почти 1,159 млн выздоровели. Умерло 26 589 пациентов.