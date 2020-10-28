 

Лига чемпионов. “Шахтер” сыграл вничью с миланским “Интером”

28.10.2020, 6:15, Новости дня

Донецкий “Шахтер” сыграл вничью со счетом 0:0 с миланским “Интером” в рамках группового раунда Лиги чемпионов на НСК “Олимпийский” в Киеве. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Таким образом, донецкий клуб набрал четыре очка и остался на первом месте в турнирной таблице группы В, а “Интер” теперь имеет в своем активе два балла.

“Шахтер” и “Интер” трижды играли между собой, донецкие горняки еще ни разу не выиграли у итальянского клуба.

“ГОРДОН” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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