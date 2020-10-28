Лукашенко заявил о финансировании бастующих рабочих из Польши и Литвы

28.10.2020, 6:14, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наиболее активная часть рабочих, выступающих за забастовку на предприятиях республики, финансируется из-за рубежа.

«Никого не надо уговаривать… Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко на совещании, фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

Во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что план оппозиции организовать в республике общенациональную забастовку не состоялся.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале в республике с 26 октября «общенациональной забастовки».

14 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции. Позже Тихановская также призвала парализовать белорусские железные дороги.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.