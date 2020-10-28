 

Трамп решил сделать лечение COVID-19 в США бесплатным

28.10.2020, 6:14, Новости дня

Администрация Соединенных Штатов работает над тем, чтобы сделать бесплатным для американцев лечение вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) препаратом от фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин.

«Я работаю над внедрением [в обычные поликлиники] передовых методов лечения [COVID-19], которые использовались, когда я находился в госпитале. Мы работаем над тем, чтобы сделать бесплатными для нуждающихся препараты Regeneron Pharmaceuticals и замечательной компании Eli Lilly and Company, которые производят похожие лекарства на основе антител», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Я не очень хорошо себя чувствовал, а когда я принял это (препарат от Regeneron), проснулся на следующее утро и почувствовал, что могу покорить весь мир. «Выпустите меня отсюда!» – сказал я [врачам]», – добавил американский лидер, вновь пообещав, что вакцина от COVID-19 будет разработана в ближайшее время.

Напомним, 14 октября американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила испытания аналога экспериментальной сыворотки на основе антител, которую выпустила компания Regeneron. Днем ранее испытания вакцины приостановила Johnson&Johnson.

2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон» (Regeneron), а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Ранее Трамп не исключал появления американской вакцины от коронавируса в октябре, но в итоге был вынужден признать, что вакцину в США не успеют подготовить к выборам.



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