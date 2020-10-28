Политтехнолог и автор «Новой газеты» Виталий Шкляров уехал из Беларуси

28.10.2020, 5:45, Разное

Политтехнолог и автор «Новой газеты» Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом стало известно Tut.by, эту информацию подтвердил «Новой» адвокат Антон Гашинский.

«Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — сказал защитник. Гашинский добавил, что, скорее всего, у Шклярова посткоронавирусный синдром.

«Мама осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось. Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд — это, безусловно, следствие звонка [госсекретаря США Майка] Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — отметил адвокат.

Шкляров — житель Беларуси и США. Он родился в Беларуси, несколько лет жил в США, его жена и ребенок — американские граждане. Помпео призывал выпустить политтехнолога из Беларуси во время разговора с Александром Лукашенко.

Шклярова в июле в Беларуси обвинили в «организации беспорядков» в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который сейчас находится под следствием. По версии силовиков, Шкляров помогал Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам.

И Шкляров, и Тихановский участвовали во встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. После этого политтехнологу изменили меру пресечения — сначала на домашний арест, затем — на подписку о невыезде, чтобы он мог находиться рядом с болеющей матерью.

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