 

Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться

28.10.2020, 5:43, Разное

На фоне акций протеста в Белоруссии отношения Москвы и Минска стали обсуждаться как никогда. Россия – одна из немногих стран, которая поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах.

Игорь Лещеня объяснил: Кремль продолжает поддерживать нынешнего президента Белоруссии, потому что не видит другого достойного кандидата, который сможет сохранить российско-белорусские отношения. Вместе с тем экс-помощник Лукашенко заметил, что “Москва начинает дистанцироваться” от происходящего в соседней республике.

Дипломат обратил внимание на выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Отвечая на вопрос о готовности к смене власти в Белоруссии российский политик дал понять: перспектива развития союзнических отношений не должна зависеть от дальнейших событий в республике.

Также Лещене показалось любопытным недавнее высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он объяснил, что для президента России главное – не отношения двух лидеров или конкретно с Александром Лукашенко, а расположение и взаимосвязь братских народов друг к другу.



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