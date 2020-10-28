В приложении Apple Music появились новые функции

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28.10.2020, 5:40, Новости дня

Обновленное приложение Apple Music, разработанное в «яблочной» компании для операционной системы iOS 14 вышло в новом дизайнерском оформлении. После установки на Android появится возможность обеспечить плавные переходы между треками.

В сочетании с iOS 14 предлагается персонализированная вкладка под названием «Слушать сейчас». Кроме того, разработчик расширил поисковые возможности и некоторые другие функции.

Также эксперты отмечают более высокую степень безопасности обновленного приложения. Для этого разработчику пришлось внести в программу ряд исправлений, после чего, кстати, повысилась производительность. Наконец, открылся доступ к историям Facebook, Instagram и Snapchat.



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