Китайский производитель смартфонов разработал новую систему геолокации

28.10.2020, 5:40, Новости дня

Во время недавней презентации новых продуктов китайская компания Oppo представила технологию RTK, значительно улучшающую получение данных по геолокации. Как сообщает разработчик, теперь смартфон можно отслеживать на местности с точностью до одного метра.

Речь идет о кинетическом позиционировании в режиме реального времени, поясняют специалисты. Всего-то нужно отслеживать изменение силы сигнала, поступающего на ближайшие базовые станции.

Эта технология давно известна пользователям промышленных устройств. Инженеры компании Oppo, однако, первыми догадались использовать ее и для обычных смартфонов. Новые мобильные устройства с RTK производитель обещает выпустить уже в будущем году.