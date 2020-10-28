Четыре распространенных мифа о натуральных добавках

28.10.2020, 5:35, Разное



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По факту, для многих взрослых подавляющее большинство добавок не являются жизненно необходимыми. И уж точно они не могут заменить разнообразную и сбалансированную диету. Прием капсул, этикетка которых заявляет о «натуральности» и «безопасности», при хорошем раскладе может оказаться бесполезным. В худшем случае – обернется проблемами со здоровьем. Попробуем критично взглянуть на расхожие стереотипы о БАДах.

Миф 1. Чем больше, тем лучше

Когда дело касается витаминов, больше не значит лучше. Высокие дозы витаминизированных добавок могут сбить тонкие настройки организма.

Американское онкологическое общество предупреждает, что слишком много витамина С может повлиять на способность организма усваивать медь. Слишком много фосфора может препятствовать усвоению кальция. Также организм не может быстро избавиться от излишков витаминов A, D и K, и они могут достичь токсичного уровня, если принять их слишком много.

В 2012 году исследователи предположили, что добавки с высокими дозами витамина D могут вызвать накопление кальция в организме. Гиперкальциемия, в свою очередь, может ослабить кости, повредить сердце и почки.

Наконец, FDA, организация, отвечающая за качество медикаментов в США, предостерегает от высоких доз биотина, он же витамин B12. Последствия неумеренного потребления могут быть буквально смертельными: добавка ложно занижает биохимический маркер, по которому определяют инфаркт миокарда.

Миф 2. Натуральное значит безопасное

С этим утверждением тоже можно поспорить. Например, белена – очень распространенное и очень ядовитое растение. Маловероятно, что пищевые добавки будут содержать составляющие белены. Зато есть множество других «травок», которые только на первый взгляд безопасны, но входят в состав БАДов.

В 2019 году Европейская ассоциация по изучению печени (EASL) сообщила, что растительные лекарственные средства могут вызывать повреждение печени. Вариации разные: от бессимптомного повышения уровня печеночных ферментов до серьезных заболеваний вроде гепатита, цирроза и стеатоза.

В лидерах по гепатотоксичности значатся кава-кава (принимается якобы для успокоения и ясности ума), сенна (слабительное), чистотел большой (желчегонное и анальгетик) и целый перечень других популярных природных снадобий.

Каждый год около 23 000 обращений за неотложной помощью в США случаются из-за приема пищевых добавок. Визиты обычно связаны с сердечно-сосудистыми проблемами, потерей веса или энергии.

Миф 3. Пищевые добавки не мешают лекарствам

Поскольку на баночку с «природным» составом не нужен рецепт, может показаться, что они не влияют на работу обычных лекарств. На деле, многие из этих продуктов содержат активные ингредиенты, которые могут взаимодействовать с другими веществами.

Пищевые добавки могут усиливать или уменьшать действие фармацевтических препаратов. В 2012 году обнаружили почти 1500 вариантов взаимодействия «травок» с медикаментами. Добавки, содержащие магний, зверобой, железо, кальций и гинкго имели наибольшее количество эффектов.

Возможно, части проблем из-за несочетаемости препаратов можно было бы избежать. Но беда в том, что европейцы не видят смысла предупреждать доктора о мультивитаминах, минеральных и других пищевых добавках.

Миф 4. 100% натуральный состав

Еще один стереотип, который вызывает вопросы. FDA находит сотни потенциально вредных пищевых добавок, которые обещают похудеть, подкачаться или улучшить потенцию. При проверке вскрывается, что они содержат активные лекарственные ингредиенты.

Например, силденафил – для эрекции, сибутрамин – для избавления от лишних килограммов, а также синтетические стероиды или стероидоподобные ингредиенты для наращивания мышечной массы. На этикетке эти вещества не указываются, концентрация их остается неизвестной.

Больше 20% исследованных добавок включают более одного ингредиента, которые вообще не разрешены для использования Управлением по санитарному надзору США. Такие находки продолжаются снова и снова. Это значит, что добавки с опасным для здоровья составом продолжают продаваться, а люди не боятся их покупать.