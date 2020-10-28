Сайт предвыборного штаба Трампа взломали хакеры

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28.10.2020, 5:05, Новости дня

Сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа был взломан, сообщил пресс-секретарь избирательной кампании американского лидера Тим Мертау.

«Ранее этим вечером сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным [хакерами] не был получен в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен», – приводит слова Мертау ТАСС.

В течение некоторого времени пользователи, которые заходили на сайт избирательного штаба американского лидера, видели страницу с уведомлением о том, что ресурс взломан. «Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам», – говорилось в сообщении.

Хакеры заявили, что смогли получить доступ к «секретной информации», согласно которой американская администрация якобы причастна к «возникновению коронавируса», а глава Белого дома вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалют.

Ранее в СБ РФ отмечали, что большинство кибератак осуществляется с территории США. В МИД РФ предупреждали об опасности втягивания человечества в кибервойну.



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