Стало известно о редких симптомах коронавируса

28.10.2020, 5:05, Новости дня

Психолог Сергей Ланг поделился наблюдениями членов семьи о редких проявлениях вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

«Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, а у нее протекало в тяжелой форме», – сообщил Ланг в интервью радио Sputnik.

Полностью после болезни семья еще не оправилась, дают о себе знать последствия коронавируса. Некоторые из них встречаются очень редко.

«После коронавируса, когда уже прошло три-четыре месяца после болезни, здоровье стало не таким, как раньше. Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов», – заключил Ланг.

Ранее испанские ученые выяснили, что общего у 80% COVID-положительных пациентов. Кроме того, ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новые признаки вызываемого коронавирусом заболевания.