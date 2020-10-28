Мнение: Польский президент должен олицетворять достоинство

28.10.2020, 4:25, Разное

Польская истерика на тему декламирования Дудой бандеровских лозунгов.

Польский президент должен олицетворять достоинство

Недавний визит президента Анджея Дуды на Украину был негативно воспринят значительной частью польского общества. Возмущение поляков в первую очередь вызвал тот факт, что их президент во время церемонии в Киеве приветствовал почетный караул криком «Слава Украине!», на который украинские военнослужащие ответили слоганом «Героям слава!» В Польше однозначно расценивают подобное приветствие как «бандеровскую кричалку», которую выкрикивали организаторы Волынской резни. В частности, еще до визита националистический портал Kresy.pl напомнил о том, что «это было организационное приветствие человеконенавистнической бандеровской ОУН (запрещенная в России организация — прим. RuBaltic.Ru), ответственной за убийство более 100 тысяч поляков», которое «до 1943 года сопровождалось фашистским жестом с поднятой правой рукой».

Поведение своего президента на Украине негативно оценили политики, общественные деятели и журналисты, связанные с националистическими, антибандеровскими кругами и сообществом кресовян.

Так, по мнению экс-кандидата в президенты от Конфедерации Кшиштофа Босака, Дуда в данном случае «перепутал роли»:

— Для меня это на самом деле уже слишком. Он перепутал роли. Польский президент должен олицетворять достоинство, честь и авторитет польского государства. Такое поведение во всем контексте сложных польско-украинских отношений, по моему мнению, является отрицанием этих ценностей, — написал он в Twitter.

Историк и политолог Люцина Кулиньская считает, что выкрикивание «фашистских лозунгов» является недопустимым для президента Польши:

— С этим кличем палачи поляков шли в польские села убивать. И это приводило к страшным гекатомбам во время Второй мировой войны. В устах нашего президента это недопустимая вещь. Я являюсь консерватором и имею уважение к президенту. Однако в этом случае я испытала унижение: собственный президент меня попросту унизил. Трудно сохранить спокойствие, когда во имя чужих интересов опозорен свой же народ. По моему мнению, этот визит не в интересах поляков. (…) Этот крик президента «Слава Украине» просто разбил мне сердце! Ведь это просто позор! — заявила она в интервью интернет-каналу wRealu24.

Политолог также обратила внимание, что одну из встреч Анджей Дуда провел в Одессе, в городе, где, по ее словам, после «майдана» «бандеровскими методами» было совершено другое преступление:

— И неважно, что это были россияне, точно так же это могли быть поляки. Напомню Вам, что там были сожжены люди. (…) Эту Одессу поляки должны помнить, потому что ранее так поступали с поляками, и держаться от нее подальше. Потому что это синоним варварства националистов, только уже совершенного в 21 веке, — заключила она, добавив, что если бы была советником президента, то рекомендовала бы ему провести встречу в любом другом городе, но не в том, где бандеровскими методами было совершено преступление.

Независимый журналист Петр Шляхтович назвал произошедшее «катастрофой» и подчеркнул, что этот клич «преступная УПА» часто издавала перед убийством поляков:

— Президент Анджей Дуда, кричащий «Слава Украине», это для меня чересчур! Почему он не упомянул о Волыни, о СС «Галичина» (запрещенная в России организация — прим. RuBaltic.Ru) и глорификации убийц наших соотечественников на Волыни? Бандеризм набирает там силу, а он делает такое? Шок, скандал, скорбь… — написал он в Twitter.

Правый портал wPrawo.pl также напомнил о том, что «украинцы с этим лозунгом на устах убивали поляков чем попало сотнями зверских способов»:

— Если у Дуды есть честь, как он теперь посмотрит полякам в лицо? Как он посмотрит в глаза тем, кто чудом выжил во время геноцида, устроенного нам украинцами? Или он и его супруга, которая в прошлом году на Львовском кладбище отдавала поклоны украинским убийцам поляков, наконец-то опомнятся? — вопрошает автор материала.

Интернет-издание Magna Polonia обращает внимание, что Ангела Меркель, в отличие от польского президента, не использовала бандеровского приветствия во время визита в Киев в 2018 году, а обратилась к караулу со словами «Здравствуйте, воины!» на украинском языке.

— Сравнение поведения Анджея Дуды и Ангелы Меркель наглядно показывает, как мудрый политик может использовать данные политические мероприятия в интересах своего государства. Ангела Меркель, представляющая государство, ответственное за начало Второй мировой войны и геноцид миллионов поляков, осуществленный, в частности, в сотрудничестве с прославляемыми на Украине организациями ОУН и УПА, на глазах у мировой общественности не использовала приветствия, позволяющего сделать вывод, что среди немцев по-прежнему жива тяга к созданной ими нацистской системе. А представитель польского народа, ставшего жертвой деятельности человеконенавистнической организации, которая опозорила себя убийствами, насилием и сотрудничеством с нацистами, охотно выкрикивает приветствия в ее честь, — отмечает издание.

Возмущение поляков было настолько сильным, что даже на портале wPolityce.pl появилось множество негативных комментариев по поводу визита Анджея Дуды в Киев.

Подобное поведение читателей явилось неприятным сюрпризом для польских властей, так как портал является пропагандистским рупором правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), и его, как правило, читают и комментируют сторонники этой партии и нынешнего президента.

В такой ситуации партия ПиС вынуждена была хоть как-то отреагировать и привлекла своего штатного пропагандиста, политолога Пшемыслава Журавского вель Граевского, который на сайте государственного телеканала TVP INFO опубликовал материал, где на основе «фактов», изложенных в украинской Википедии, ознакомил поляков с «правильной» историей возникновения слогана «Слава Украине».

При этом он попытался убедить читателей в том, что «каждый народ имеет право формировать свой военный церемониал по своему вкусу».

В то же время польских националистов, которые выступили в качестве критиков Дуды, политолог традиционно обвинил в работе на Кремль.

— Потому что эти круги в течение многих лет пытаются торпедировать любые правильные польско-украинские отношения, что объективно ставит их в один ряд с усилиями Москвы, с которой, впрочем, они имеют одинаковое мнение в большинстве вопросов, касающихся внешней политики (присутствия войск США в Польше и в целом польско-американских отношений, укрепления восточного фланга НАТО, государственной принадлежности Крыма и Донбасса, революции в Беларуси, польско-литовских отношений, чеченской, российско-грузинской, армяно-азербайджанской войн, Сирии, Ирана и так далее), — подчеркнул он.

В ответ интернет-издание Kresy.pl обратилось к политологу из Канады Ивану Качановскому, являющемуся исследователем истории украинского национализма, с просьбой прокомментировать статью Пшемыслава Журавского вель Граевского. Качановский напомнил изданию, что организационное приветствие «Слава Украине — Героям слава!» впервые было принято в 1941 году бандеровским отделением Организации украинских националистов (ОУН).

Ученый подчеркнул, что оно сочеталось с фашистским поднятием руки вверх и было смоделировано с приветствий других группировок подобного профиля, в том числе нацистской партии в Третьем рейхе.

Это была видоизмененная форма приветствия, принятого ОУН в августе 1939 года, которая гласила: «Слава Украине — слава вождю!»

— Статья основана на примитивных фейках, которые повторяются в Википедии и в разных других ненаучных источниках с целью отрицания и отбеливания фактического происхождения клича «Слава Украине — Героям слава!» в качестве приветствия полуфашистской ОУН и ее вооруженного крыла УПА, — резюмировал канадский политолог.

Статью Журавского вель Граевского также прокомментировал политолог и историк Анджей Запаловский:

— Еще относительно идиотских разъяснений компрометации Анджея Дуды на Украине авторства Пшемыслава Журавского вель Граевского. Вопрос: если в протокол приветствия в украинской армии войдет «римский салют», а он имеет более чем двухтысячелетнюю традицию, президент Польши тоже будет им пользоваться? Видя тренды на Украине это отнюдь не исключено, — написал он на своей странице в Facebook, прикрепив к записи фото зигующих украинских националистов.

Впрочем, польские политологи и журналисты не только критиковали своего президента, но и пытались разобраться в причинах его поведения на Украине.

Так, журналист Марчин Скальский, анализируя визит Анджея Дуды в Киев, заключил, что, наблюдая за польской внешней политикой, можно прийти к выводу, что ее целью является сдерживание России, так как все действия Польши на международной арене носят «конфронтационный характер по отношению к предполагаемым намерениям Кремля».

— Невозможно прийти к другому выводу после того, как бесцеремонно ведет себя в нашей стране посол некой державы, расположенной за Атлантикой, как заносчиво она относится ко всей польской правящей элите и как той приходится терпеть очередные унижения. Без разрешения наместника Мосбахер мы не можем сделать ни одного существенного движения на международной арене, которое давало бы нам возможность для маневра, начиная с установления собственных отношений с Китаем.

Более того, даже на внутреннее польское законодательство «накладывает вето» резидент посольства США в Варшаве, когда оно может нанести удар по интересам американских корпораций. Однако не может быть иначе, если хочется сдерживать Россию за счет США и если сами просим о присутствии армии США на условиях, предназначенных для завоеванных стран, — резюмировал он на страницах портала Kresy.pl.

В данном случае Марчин Скальский констатирует тот очевидный факт, что его страна находится под полным внешним управлением.

Поэтому все то время, пока внешняя политика Польши определяется в Вашингтоне, ее президенты будут выкрикивать бандеровские лозунги в Киеве, наплевав на мнение собственных граждан.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201027-skandal-v-polshe-prezident-strany-krichit-banderovskoe-slava-ukraine-/ – цинк