Мнение: О страшной близости России к предельной, роковой черте

28.10.2020, 4:20, Разное

Три года. Всего три года…

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А теперь – по порядку.

Сколь верёвочке ни виться, а конец будет. Так гласит народная мудрость, которая никогда и никого ещё ни разу не подводила. Похоже, не подведёт и сейчас.

С другой стороны, вполне ожидаемо, что ресурсы исчерпаемы. Особенно в условиях, когда огромная страна де-факто оказалась в самоизоляции, её #экономика и #финансы критически зависят от экспорта небольшого числа сырьевых ресурсов, а проводимая #политика носит отчётливо конфронтационный характер по отношению к сильным мира сего.

Короче, Минфин всё посчитал…

Средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие дефицита бюджета в течение трёх лет, если цены на #нефть упадут до 20 долл. за баррель. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью на телеканале «Россия-24». Прежде его ведомство было заметно более оптимистично и прогнозировало десятилетний запас прочности при нефтяных ценах в 25 долл./баррель. Едва ли разница в 5 долл. может быть настолько критичной…

На 1 октября общий размер ФНБ достигал 172,3 млрд долл. Из них, впрочем, около трети уже потрачено – на выкуп акций Сбербанка, поддержку «Аэрофлота», вложения в инфраструктурные проекты и госбанки. Особняком стоит фактически безнадежный долг Януковича в размере 3 млрд долл., который никак не получается взыскать с Украины. Ликвидная часть фонда в виде иностранной валюты на счетах в ЦБ составляет 113,8 млрд долл., или 8,7 триллиона рублей по текущему курсу. Это больше порога в 7% ВВП, который Минфин считает «безопасным», – считает Антон Силуанов. «Это – тот предел, который позволяет нам в пределах трёх лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долл. за баррель», – сказал он.

ФНБ предназначен для страховки от снижения цен на #нефть, однако если средств не хватит, то может потребоваться рост заимствований или перераспределение средств внутри бюджета. Сейчас в него складываются все нефтегазовые доходы бюджета от нефти дороже 40 долл. за баррель.

В этом году власти намерены взять из фонда лишь 340 млрд руб., чтобы профинансировать дефицит казны, который к концу года оценивается в 4% ВВП, или 4,5 трлн руб. Остальное будет компенсироваться ударным привлечением государственного долга – 4,4 трлн рублей в этом году, 2,76 трлн – в следующем, 2,1 трлн – в 2022-м и 2,39 трлн – в 2023-м. Такие суммы Минфин заложил в проект бюджета на ближайшую трехлетку, который Дума начнет рассматривать 28 октября.

На практике, такие заимствования возможны только при неформальной поддержке ЦБ через госбанки, которые выступают номинальными покупателями госбумаг, тут же закладывая их по операциям РЕПО в Центробанке. Рискованная и проинфляционная тактика, на которую вынуждают идти американские #санкции, фактически закрывающие нерезидентам доступ к российским ОФЗ. И понятно, что до бесконечности так продолжаться не может.

Меж тем нефть, котирующаяся как раз вблизи 40-долларовой отметки, пока не собирается дорожать из-за глобального коронакризиса и приближающегося пика спроса, обостряющего конкуренцию среди нефтепроизводителей. Саудовская Аравия и её союзники уже занялись демпингом на европейском рынке, пытаясь вытеснить оттуда Россию. Не слишком охотно покупает российские энергоресурсы и #Китай, диверсифицирующий поставки.

И при худшем развитии событий черпать резервы для казны будет уже неоткуда.

Живём три года или затягиваем пояса, чтобы протянуть подольше?