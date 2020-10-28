 

Туристическая сфера понесла убытки в $730 млрд из-за пандемии COVID-19 – ООН

28.10.2020, 4:15, Новости дня

Пандемия коронавирусной инфекции привела к снижению международной прибыли в сфере туризма на 81% в июле и на 79% в августе. Об этом говорится в релизе Всемирной туристической организации, опубликованном 27 октября.

За восемь месяцев 2020 года прибыль мирового туризма снизилась на 70% и составила $730 млрд, отмечено в сообщении.

“Спрос на поездки остается в значительной степени низким из-за сохраняющейся неопределенности относительно пандемии. Основываясь на последних тенденциях, ожидается, что общий спад в течение 2020 года составит около 70%”, – подчеркнули в организации.

Эксперты ООН прогнозируют оживление в международном туризме в третьем квартале 2021 года. По пессимистичным прогнозам, восстановление туризма произойдет не раньше 2022 года.

Всемирная туристическая организация – специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,5 млн человек. Умерло от болезни уже 1,16 млн, а выздоровело 29,2 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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