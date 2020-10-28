 

“Надеюсь, будет работать более успешно”. Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

28.10.2020, 4:15, Новости дня

Кандидат в мэры Киева от партии “Голос” Сергей Притула на своей странице в Facebook 27 октября поздравил своего соперника на выборах – действующего главу столицы Виталия Кличко – с победой. 

“Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции”, – заявил Притула.

Он также прокомментировал результат еще одного кандидата в мэры, фамилию которого не назвал. Но, вероятно, речь идет о Александре Попове от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, который, по предварительным данным, набрал наибольшее количество голосов после Кличко.

“Крайне грустно констатировать тот факт, что на седьмом году войны в столице воюющей страны возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы. Это холодный душ для нашего общества”, – отметил Притула.

Также он добавил, что относительно явки “работы непочатый край”

“Конечно, фактор пандемии повлиял на явку. Но куда больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людьми в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места”, – добавил Притула.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/3404803259595792

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%). 

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли Кличко с 45,93% и Попов с 9,62%.  На третьем месте – кандидат от “Слуги народа” Ирина Верещук (8,53%), на четвертом – Алексей Кучеренко от “Батьківщини” (7,82%), на пятом – Притула от “Голоса” (7,27%).

Экзит-полл Социологической группы “Рейтинг” показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%, Притула – 8,3%.

В то же время агентство “Интерфакс-Украина” сообщило, что после подсчета 67% бюллетеней Кличко набирает 51% голосов и второго тура выборов не будет. 

По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, Кличко также побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.

Параллельный подсчет штаба Кличко показал, что он набрал 50,9% голосов, а его партия УДАР – 19,7%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Польша ввела режим киберугрозы

07.09 / “Я сам никогда не употреблял”. Разумков выступил против легализации марихуаны

25.06 / У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

26.09 / Сильный пожар в Сочи на автомойке сняли на видео

14.10 / Новый седан Toyota Mirai следующего поколения дебютирует в декабре

23.09 / Эксперты прокомментировали «чудо исцеления» Навального в Германии

22.07 / Восьми судьям Окружного админсуда Киева не могут передать повестки на допросы в НАБУ. Подозреваемые ушли в отпуск

05.07 / Spiegel – экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

12.09 / Разумков о ротациях в экономическом блоке Кабмина: Теоретически это возможно

16.07 / Рада назначила главу Нацбанка Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска